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Александр Елагин: Погба был куплен, как звезда «Ювентуса». Почему он должен думать о деньгах?

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Елагин пообщался с корреспондентом «Советского спорта» в преддверии матча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ.

Напомним, манкунианское дерби состоится сегодня, 27 апреля, на стадионе «Этихад Стэдиум» и стартует в 22.00 мск.

– Говоря о «Манчестер Юнайтед», нельзя не поднять тему Погба. Давит ли на него трансферный ценник или француз до сих пор проходит адаптацию в премьер-лиге?
– А почему он должен думать о деньгах, которые за него заплатили? Разве он выставлял такую сумму? Другое дело, что Погба вернулся в абсолютно другой футбол. Поль, по сути, воспитанник «МЮ», который был продан в «Ювентус» и стал там звездой. Так вот, Погба был куплен, как звезда из другого футбола. Итальянский чемпионат, при всем уважении, не английская премьер-лига. Здесь сумасшедшая плотность. Погба, который очень талантлив, действительно непросто. Не устаю по этому поводу приводить пример Мишеля Платини, который после переезда из Франции оказался в «Ювентусе». Ему тоже потребовалось не мало времени, чтобы стать звездой. Он там не сразу заиграл, я это помню, – заявил Елагин.

Полную версию интервью с Александром Елагиным читайте сегодня, в 12.00 мск, на сайте «Советского спорта».

Александр Елагин: «МЮ» находится на подъеме, думаю, команда Моуринью обыграет «Манчестер Сити»

Матч

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Место и дата

27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция

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