Шарапова назвала беременность одним из лучших подарков для Серены Уильямс
Российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на новость о беременности американской коллеги Серены Уильямс.
– Что касается беременности Серены, это один из лучших подарков, который может получить женщина. Это красивая глава в ее жизни, - сказала Шараповой.
Напомним, что российская теннисистка переиграла итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3) в матче первого круга турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте. Во следующем матче Шарапова сыграет с другой россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее одолела польскую спортсменку Агнешку Радваньску – 6:2, 6:4.
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