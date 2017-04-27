Шарапова назвала беременность одним из лучших подарков для Серены Уильямс

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Возвращение Шараповой и голевая феерия «Реала», «Барсы», «ПСЖ», «Боруссии» Д и ЦСКА. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

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Мария Шарапова: Вернуться на корт - лучшее чувство в мире (видео) Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над Робертой Винчи (7:5, 6:3) в матче первого круга турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте.

Евгений Кафельников: Шарапова? Мне неинтересно говорить на эту тему Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал возвращение Марии Шараповой.

Мария Шарапова переиграла в первом круге Роберту Винчи Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась во второй круг турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте.

Мария Шарапова - Роберта Винчи. Онлайн В матче первого круга турнира в Штутгарте россиянка Мария Шарапова встретится с итальянской теннисисткой Робертой Винчи.

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Вопрос о предоставлении Шараповой wild card на «Ролан Гаррос»-2017 будет решен до 16 мая Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису пока не определились со своей позицией в отношении Марии Шараповой.

Букмекеры полагают, что Шарапова обыграет Винчи в первом матче после возвращения в WTA-тур Сегодня экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сразится с итальянкой Робертой Винчи в первом круге турнира WTA в Штутгарте.

Шамиль Тарпищев: Требовать от Шараповой результат здесь и сейчас – абсурдно Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение в WTA-тур Марии Шараповой.

Мария Шарапова: 26 апреля – это просто цифры Российская теннисистка Мария Шарапова в преддверии своего возвращения в профессиональный спорт оставила пост в социальной сети.

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Шамиль Тарпищев: Через полгода Шарапова будет в элите Президент Федерации тенниса России – о поражении нашей команды в Кубке Федерации и предстоящем возвращении Марии Шараповой в Тур.

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