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Механиков стал пятым на юношеском чемпионате Европы по парусному спорту

Источник:  Газета.RuКомментарии

Как сообщает Газета.ru, в испанской Мурсии подошел к концу юношеский чемпионат Европы по парусному спорту в классе «Лазер 4.7».

В соревнованиях поучаствовали 339 спортсменов. Россию на регате представили Семен Механиков, который стал пятым, Семен Кривобоков, Владимир Новоселов, Денис Пионтковский, Варвара Симонова и София Киселева.

Победу одержали Йигит Читак из Турции и итальянка Федерика Катароцци.


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