Механиков стал пятым на юношеском чемпионате Европы по парусному спорту

Как сообщает Газета.ru, в испанской Мурсии подошел к концу юношеский чемпионат Европы по парусному спорту в классе «Лазер 4.7».

В соревнованиях поучаствовали 339 спортсменов. Россию на регате представили Семен Механиков, который стал пятым, Семен Кривобоков, Владимир Новоселов, Денис Пионтковский, Варвара Симонова и София Киселева.

Победу одержали Йигит Читак из Турции и итальянка Федерика Катароцци.



