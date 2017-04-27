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Вадим Васильев: «ПСЖ» обязан был побеждать «Монако»

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Комментарий вице-президента «Монако» после поражения своей команды от «ПСЖ» (0:5) в ½ финала Кубка Франции.   

«Результат логичный, мы знали, что дело безнадежное, - заявил газете L’Equipe вице-президент «Монако» Вадим Васильев после поражения своей команды от «ПСЖ» (0:5) в ½ финала Кубка Франции. - В футболе все возможно, но «ПСЖ» обязан был побеждать. Жалко, что не могли выставить сильнейший состав, но после того, как мы пробились в полуфинал Лиги чемпионов, да к тому же бьемся за чемпионство, надо было выбирать. Я принял трудное решение, но это было решение клуба, тренера и медицинского штаба».

На матч против «ПСЖ» в Париже «Монако» выставил второй состав, усилив его только двумя игроками основы: Раджи и Жерменом.

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