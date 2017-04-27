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Президент «Малаги» назвал болельщиков «Барселоны» отбросами

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT, президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани ответил на призыв болельщика «Барселоны» помочь команде одержать победу в чемпионате Испании, назвав фанатов каталонского клуба отбросами.

Один из фанатов каталонской команды написал президенту «Малаги» сообщение в Twitter, в котором просил того обыграть мадридский «Реал» в последнем туре примеры, чтобы «Барселона» смогла отпраздновать победу в чемпионате. Президент «Малаги» ответил на этот призыв критично.

«С помощью бога мы побьем «Реал» камнями. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после вранья о Мичеле», – говорится в сообщении Аль-Тани в социальной сети.

Напомним, главным тренером «Малаги» является Мигель Мичел Гонсалес, выступавший за «сливочных» с 1982 по 1996 годы, который отметил, что был бы рад, если бы чемпионат Испании в сезоне-2016/17 выиграл мадридский клуб.

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