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Сергей Бобровский: Я уважаю тренерский штаб сборной. Все было сделано по-человечески

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал решение тренерского штаб национальной сборной России не вызывать его для участия в чемпионате мира.

- Относительно участия в чемпионате мира, мы совместно с тренерским штабом пришли к выводу, что будет лучше, если в этом году роль первого номера будет выполнять Андрей Василевский. Почему? Это комплекс факторов, в том числе и усталость, но углубляться в причины я бы не хотел. Обе стороны остались довольны. У меня нет никаких претензий. Я уважаю тренерский штаб, у нас очень хорошие отношения. Все было сделано по-человечески, - передает слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Коламбус» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, уступив в серии первого раунда «Питтсбургу» (1-4).

Ранее российский голкипер вошел в тройку претендентов на звание лучшего вратаря регулярного чемпионата НХЛ-2016/17.

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