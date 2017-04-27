Сергей Бобровский: Я не робот. Ошибки случаются

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в первом раунде.

- Конечно, в первом раунде плей-офф вылетать неприятно. Проигрывать обидно и тяжело. Но что случилось, то случилось. Будем делать выводы и готовиться к следующему сезону.

Что на счет нескольких необязательных пропущенных шайб? Такое бывает. Я не робот. Ошибки случаются. Ну что я могу про них сказать? Не люблю ковыряться в голах. А искать виноватых - не мое дело. Не вижу в этом смысла, - передает слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Коламбус» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, уступив в серии первого раунда «Питтсбургу» (1-4).

Ранее российский голкипер вошел в тройку претендентов на звание лучшего вратаря регулярного чемпионата НХЛ-2016/17.