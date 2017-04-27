Пи-Кей Суббан: Думаю, что «Сент-Луис» проведет свой лучший матч во второй встрече

Защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан прокомментировал победу «Предаторз» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (4:3).

- Это только первый матч, надо думать о следующей игре. Мы уже были в таком положении во втором раунде раньше. Это непросто. Осталось только восемь команд, каждая смена имеет значение. Я думаю, что соперник проведет свой лучший матч во второй встрече и нам надо подготовиться, - приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.

Вторая встреча серии пройдет 29 апреля в Сент-Луисе. Матч начнется в 3:00 по московскому времени.