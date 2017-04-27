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Александр Елагин: У «Манчестер Сити» есть одна серьезная проблема

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Елагин оценил состояние «Манчестер Сити» в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ.

Напомним, манкунианское дерби состоится сегодня, 27 апреля, на стадионе «Этихад Стэдиум» и стартует в 22.00 мск.

«Команда Хосепа Гвардиолы получила серьезный удар с точки зрения психологии после матча с лондонским «Арсеналом» в Кубке Англии. «Горожане» выглядели предпочтительнее, больше владели мячом, чаще били по воротам. В общем, все шло к тому, что «Сити» должен выйти в финал, но они не смогли «дожать» команду Венгера, которая «зацепилась» за эту возможность и забила в дополнительное время. Поэтому, как я думаю, фаворит этого матча – «Манчестер Юнайтед». При этом, я очень уважаю Гвардиолу, его команда – сильный соперник, но у них есть одна серьезная проблема, и это спад в игре Кевина Де Брюйне. Бельгиец резко сдал. Вспомните, каким он был на старте сезона», – заявил Елагин.

Полную версию интервью с Александром Елагиным читайте сегодня, в 12.00, на сайте «Советского спорта».

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Матч

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Место и дата

27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция

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