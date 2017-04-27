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Безбородов рассудит ЦСКА и «Спартак» в 26-м туре РФПЛ

Источник:  РФСКомментарии

Стали известны имена арбитров, назначенные на 26-й тур чемпионата России. Отметим, что центральную игру между ЦСКА и «Спартаком» рассудит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

29 апреля (суббота)

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Терек» – «Урал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

30 апреля (воскресенье)

«ЦСКА» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); дополнительные ассистенты судьи – Алексей Сухой (Люберцы), Алексей Матюнин (Москва); резервный судья – Антон Кобзев (Москва); инспектор матча – Алексей Спирин (Москва).

«Уфа» – «Арсенал»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Ростов» – «Амкар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар); Александр Богданов (Верея); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

1 мая (понедельник)

«Краснодар» – «Анжи»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Александр Егоров (Саранск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Томь» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

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