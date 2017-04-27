«Пачука» в пятый раз выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ
Футболисты мексиканской «Пачуки» в ответном матче финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ переиграли другой мексиканский клуб – «Тигрес» со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 83 минуте встречи забил нападающий «Пачуки» Франко Хара.
Добавим, что на 78-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Тигрес» Гвидо Писарро.
Первый матч финала, который прошел на поле «Тигрес» завершился вничью 1:1. Таким образом по сумме двух матчей «Пачука» в пятый раз в истории клуба выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
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