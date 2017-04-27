Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм3 : 5Эдмонтон
Футбол  Амкар- : -Краснодар
Хоккей  Швеция- : -Россия
Теннис  Шарапова- : -Макарова
Футбол  Анжи- : -Томь
Футбол  Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Пачука» в пятый раз выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты мексиканской «Пачуки» в ответном матче финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ переиграли другой мексиканский клуб – «Тигрес» со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 83 минуте встречи забил нападающий «Пачуки» Франко Хара.

Добавим, что на 78-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Тигрес» Гвидо Писарро.

Первый матч финала, который прошел на поле «Тигрес» завершился вничью 1:1. Таким образом по сумме двух матчей «Пачука» в пятый раз в истории клуба выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мексика победила Коста-Рику в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0.Турнир с участием сборных Южной и Северной Америки может появиться к 2020 годуПо информации издания Bloomberg, в Южной и Северной Америке обсуждается идея создания нового регионального турнира с участием команд обоих материков.Добро дня. Клуб приютил собаку, которая выбежала на поле во время матча (видео)Добро дня. Клуб приютил собаку, которая выбежала на поле во время матча (видео)На заметку ЦСКА, «Спартаку» и Вагнер Лаву.Стали известны все участники пятого раунда квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФСтали известны все участники пятого раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).Вальбуэна близок к переходу в мексиканский «Тигрес»Французский полузащитник Матье Вальбуэна близок к переходу из «Лиона» в мексиканский клуб «Тигрес».Мексиканский клуб готов заплатить «Роме» 10 млн евро за ДумбияФорвард «Ромы» Сейду Думбия попал в сферу интересов мексиканского «Тигрес». Клуб предложил за нападающего 10 миллионов евро.Французский тигр, звезда МЛС и еще 6 игроков на Евро не из европейских клубовФранцузский тигр, звезда МЛС и еще 6 игроков на Евро не из европейских клубовМексика, США, Австралия, Катар и Саудовская Аравия – страны, играя в которых, как видно, вполне можно попасть на Евро.Мексиканская «Америка» выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФМексиканский клуб «Америка» в седьмой раз в истории выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.Жиньяк заинтересовал «ПСЖ» и «Сток Сити»Форвард мексиканского клуба «Тигрес» Пьер-Андре Жиньяк может покинуть команду грядущим летом.Вячеслав Колосков: К Блаттеру новые аресты в ФИФА отношения не имеютПочетный президент РФС и экс-вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал новые аресты чиновников Международной федерации футбола, которые, по словам функционера, связаны только с проведением соревнований в Южной и Центральной Америке.Президенты КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ арестованы в ЦюрихеСтали известны первые имена арестованных в Цюрихе чиновников ФИФА. Ими стали президент КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) Альфредо Хавит и президент КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) Хуан-Анхель Напут. Оба также являются вице-президентами ФИФА и входят в состав исполкома организации.Андре-Пьер Жиньяк: Хочу доказать, что можно оставаться кандидатом в сборную, играя за 10 тысяч километровФорвард «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк, вызванный в сборную Франции на товарищеские матчи с Германией и Англией, оценил свои шансы сыграть на Евро-2016.Юрген Клинсман: Наша цель – пройти на ближайшем чемпионате мира дальше, чем в БразилииГлавный тренер сборной США Юрген Клинсман прокомментировал поражение в матче за третье место Золотого кубка КОНКАКАФ с Панамой (1:1, 2:3 по пенальти).Мексика сыграет в одной группе квалификации ЧМ-2018 с Гондурасом, Коста-Рика - с ПанамойВ Санкт-Петербурге состоялась предварительная жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ.Юрген Клинсман: Команда и болельщики разочарованыГлавный тренер сборной США Юрген Клинсман прокомментировал поражение команды в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ от Ямайки (1:2).Жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018 покажет Первый каналГенеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал о деталях церемонии жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2018, которая пройдет в Константиновском дворце в Стрельне.ФИФА временно отстранила генсека КОНКАКАФ от футбольной деятельностиМеждународная федерация футбола (ФИФА) временно отстранила от футбольной деятельности генерального секретаря Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Энрике Санса, сообщает официальный сайт ФИФА.Глава Федерации футбола Гондураса Хэвит стал новым президентом КОНКАКАФПрезидент Федерации футбола Гондураса Альфредо Хэвит назначен новым президентом КОНКАКАФ, организации, объединяющей федерации футбола стран Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.Президент КОНКАКАФ отстранен после коррупционного скандала в ФИФАПрезидент КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) Джеффри Уэбб и член исполнительного комитета организации Эдуардо Ли временно отстранены со своих постов. Об этом сообщает официальный сайт КОНКАКАФ.Тренер сборной Кубы получил 5-матчевую дисквалификацию за расизмНаставник сборной Кубы Рауль Валентин получил пятиматчевую дисквалификацию от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна за расистские высказывания в адрес судьи.
Футбол
Безбородов рассудит ЦСКА и «Спартак» в 26-м туре РФПЛ
Ралли
Карякин получил звание мастера спорта международного класса
MMA
Мальдонадо получил жуткую травму и не сможет драться в ближайшее время (фото)
Хоккей
Сергей Бобровский: Я уважаю тренерский штаб сборной. Все было сделано по-человечески
все новости
фк тигрес
фк тигрескалендарьстатистика
Пачука
Пачукакалендарьстатистика
КОНКАКАФ
КОНКАКАФ