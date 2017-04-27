«Пачука» в пятый раз выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ

Юрген Клинсман: Наша цель – пройти на ближайшем чемпионате мира дальше, чем в Бразилии

Главный тренер сборной США Юрген Клинсман прокомментировал поражение в матче за третье место Золотого кубка КОНКАКАФ с Панамой (1:1, 2:3 по пенальти).