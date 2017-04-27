Адвокат ведет переговоры о возвращении в сборную Нидерландов

Как сообщает Ad.nl, бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат может возглавить команду Нидерландов.

Согласно источнику, технический директор Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) Ханс ван Брекелен в воскресенье и понедельник был в Стамбуле, чтобы провести переговоры со специалистом, который в настоящее время возглавляет «Фенербахче».

Отмечается, что на данный момент соглашение между наставником и организацией еще не заключено, однако осталось уладить лишь несколько вопросов, поэтому контракт может быть подписан в ближайшие дни. При этом, источник уверяет, что помощником Адвоката станет бывший тренер грозненского «Терека» Руд Гуллит.

Напомним, в марте этого года с поста главного тренера был уволен Данни Блинд, при котором команда неудачно выступает в отборе на ЧМ-2018 в России.

Сборную Нидерландов Адвокат ранее в карьере уже возглавлял дважды (в 1992-1994 и 2002-2004 годах), неоднократно входил в ее тренерский штаб.