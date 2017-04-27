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ACB 61. Щеглов получил травму и не примет участие в турнире

Источник:  ACBКомментарии

Изменения в карде турнира АСВ 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге.

Долгожданный анонс поединка Армана Оспанова, который проведет свой дебютный бой в лиге ACB против Таичи Накажима (12-7, Япония) занимающего 8 место в рейтинге ACB.

Добавлен бой Луис Паломино (25-13, Перу) - Маркус Винисиус Шмитц (13-3, Бразилия).

Поединок Илья Щеглов (5-1, Россия) - Валлисон Карвальо (8-2, Бразилия) отменен ввиду травмы Щеглова.

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Сергей Ващенко
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