ACB 61. Щеглов получил травму и не примет участие в турнире
Изменения в карде турнира АСВ 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге.
Долгожданный анонс поединка Армана Оспанова, который проведет свой дебютный бой в лиге ACB против Таичи Накажима (12-7, Япония) занимающего 8 место в рейтинге ACB.
Добавлен бой Луис Паломино (25-13, Перу) - Маркус Винисиус Шмитц (13-3, Бразилия).
Поединок Илья Щеглов (5-1, Россия) - Валлисон Карвальо (8-2, Бразилия) отменен ввиду травмы Щеглова.
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