Сергей Шавло: Считаю Безбородова достойным кандидатом на проведение матча

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал назначение петербуржца Владислава Безбородова на центральный матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

- Безбородов - квалифицированный судья, и все, естественно, надеются, что судейство будет объективным. Но всегда, когда принимается такое решение, которое может быть принято в штыки, все очень внимательно будут наблюдать за его решениями. Он судит международные игры, является судьей ФИФА, и я думаю, что каких-то специальных решений в пользу одной или другой команды, с выгодой, наверное, для Питера, не будет. Но все может произойти. Я знаю его как человека и как судью, считаю его достойным кандидатом на проведение матча, - рассказал Шавло «Р-Спорт».

Напомним, что матч ЦСКА - «Спартак» пройдет 30 апреля на поле стадиона «ВЭБ Арена». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.