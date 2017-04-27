Бывший игрок «Ювентуса» устроил драку после окончания матча (видео)

Хавбек «Палмейрас» Фелипе Мело, известный по выступлениям за «Ювентус», «Интер» и «Галатасарай», стал главным действующим лицом массовой потасовки на поле после матча Кубка Либертадорес против «Пеньяроля»(3:2).

33-летний бразилец после первой встречи сообщил, что один из соперников назвал его макакой, и, скорее всего, после финального свистка второго матча он выяснит этот вопрос со своим обидчиком.

Стоит отметить, что потасовка на поле спровоцировала и стычку между фанатами, которую пришлось урегулировать полиции.