Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм3 : 5Эдмонтон
Футбол  Амкар- : -Краснодар
Хоккей  Швеция- : -Россия
Теннис  Шарапова- : -Макарова
Футбол  Анжи- : -Томь
Футбол  Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший игрок «Ювентуса» устроил драку после окончания матча (видео)

Источник:  YoutubeКомментарии

Хавбек «Палмейрас» Фелипе Мело, известный по выступлениям за «Ювентус», «Интер» и «Галатасарай», стал главным действующим лицом массовой потасовки на поле после матча Кубка Либертадорес против «Пеньяроля»(3:2).

33-летний бразилец после первой встречи сообщил, что один из соперников назвал его макакой, и, скорее всего, после финального свистка второго матча он выяснит этот вопрос со своим обидчиком.

Стоит отметить, что потасовка на поле спровоцировала и стычку между фанатами, которую пришлось урегулировать полиции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фелипе Мело ушел из «Интера» в «Палмейрас»Полузащитник «Интера» Фелипе Мело вернулся в Бразилию, подписав трехлетний контракт с «Палмейрасом».«Интер» может расстаться с Фелипе Мело и взять Лассана ДиарраНаставник «Интера» Роберто Манчини готов расстаться с полузащитником Фелипе Мело, сообщает Sportal.it.Мело дисквалифицирован на три матча чемпионата ИталииКак сообщает официальный сайт Серии А, полузащитник миланского «Интера» Фелипе Мело получил дисквалификацию на три матча.Полузащитник «Интера» Фелипе Мело получил красную карточку за прием из каратеВ матче 17-го тура серии А «Интер» - «Лацио» (1:2) полузащитник хозяев Фелипе Мело был удален за тычок ногой в шею Лукаса Биглии.Халк попал в топ-30 бразильцев, играющих в ЕвропеСтал известен список кандидатов на получение приза «Золотая самба», который вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в европейском чемпионате.Фелипе Мело: Чтобы остановить Балотелли, приходится немного бить его по ногамПолузащитник «Интера» Фелипе Мело рассказал о своем дебютном матче за «нерадзурри», который пришелся на дерби с «Миланом» (1:0) в третьем туре серии A.«Галатасарай» хочет приобрести у «Интера» Меделя взамен Фелипе МелоТурецкий «Галатасарай» готов отпустить в «Интер» бразильского полузащитника Фелипе Мело. Взамен турецкий клуб хотел бы получить хавбека «нерадзурри» чилийца Гари Меделя.«Интер» хочет приобрести Фелипе МелоХавбек «Галатасарая» Фелипе Мело может вернуться в итальянскую Серию А. В игроке заинтересован «Интер».Джанлука Ди Марцио: Возвращение Думбия в ЦСКА вряд ли возможноДжанлука Ди Марцио: Возвращение Думбия в ЦСКА вряд ли возможноИтальянский журналист и один из самых успешных футбольных инсайдеров в мире Джанлука Ди Марцио дал интервью Sovsport.ru.Мело может перейти в «Интер»Как сообщает Sky, главный тренер миланского «Интера» Роберто Манчини собирается пригласить в команду полузащитника турецкого «Галатасарая» Фелипе Мело.Фелипе Мело, которым интересовался «Спартак», продолжит играть в «Галатасарае»Полузащитник «Галатасарая» Фелипе Мело продолжит выступать за турецкий клуб и не перейдет ни в миланский «Интер», ни московский «Спартак».Роналду или Ибрагимович? 5 интриг вторничных матчей Лиги чемпионовРоналду или Ибрагимович? 5 интриг вторничных матчей Лиги чемпионовSOVSPORT.RU представляет пять интриг заключительных матчей групповой стадии Лиги чемпионов в квартетах А, В, С и Д.Фелипе Мело: «Ювентус» силен, но «Галатасарай» готов его обыгратьБразильский полузащитник «Галатасарая» Фелипе Мело накануне решающего матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» отметил силу соперника.Фелипе Мело перешел в «Галатасарай»Полузащитник «Ювентуса» Фелипе Мело стал игроком «Галатасарая»Фелипе Мело стал полноправным игроком «Галатасарая»Турецкий «Галатасарай» выкупил права на полузащитника «Ювентуса» Фелипе Мело.Мело может продолжить карьеру в УкраинеПолузащитник «Ювентуса» Фелипе Мело имеет шанс усилить харьковский «Металлист».Мело может перейти в «Лацио»Полузащитник «Галатасарая» Фелипе Мело может перейти в «Лацио».Дюжина молодцев и Дрогба. «ССФ» рассказывает о самых заметных игрока чемпионата ТурцииДюжина молодцев и Дрогба. «ССФ» рассказывает о самых заметных игрока чемпионата ТурцииЗВЕЗДЫ-ЛЕГИОНЕРЫ. Два зимних трансфера из числа самых громких записал на свой счет стамбульский «Галатасарай». Усмотрев в этом тенденцию – все чаще берег турецкий привлекает звезд, «ССФ» составляет рейтинг главных героев местного чемпионата из числа легионеров во главе с супер-новичком «Галатасарая» Дидье Дрогба.«Галатасарай» подарил полузащитнику Мело вратарский свитерТурецкий «Галатасарай» вручил бразильскому полузащитнику команды Фелипо Мело персональную вратарскую майку с номером один после матча 13-го тура чемпионата страны против «Элязыгспора».«Боюсь лошадей». Переход Андрея Аршавина в ЦСКА невозможен – армейцы вряд ли смогут платить нападающему около 4,5 млн. рублей в неделю«Боюсь лошадей». Переход Андрея Аршавина в ЦСКА невозможен – армейцы вряд ли смогут платить нападающему около 4,5 млн. рублей в неделюСамые яркие события европейской футбольной недели – в обзоре «Советского спорта».
Футбол
Безбородов рассудит ЦСКА и «Спартак» в 26-м туре РФПЛ
Ралли
Карякин получил звание мастера спорта международного класса
MMA
Мальдонадо получил жуткую травму и не сможет драться в ближайшее время (фото)
Хоккей
Сергей Бобровский: Я уважаю тренерский штаб сборной. Все было сделано по-человечески
все новости
Фелипе Мело
Фелипе Меловсе новости