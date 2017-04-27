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Ходок Емельянов исключен из числа кандидатов в сборную России на 2017 год

Источник:  ТАССКомментарии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВФЛА, мордовский ходок Станислав Емельянов, в начале апреля дисквалифицированный CAS на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, исключен из числа кандидатов в сборную России.

«Емельянов исключен из сборной, так как теперь не имеет права выступать на соревнованиях в течение длительного периода», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, 7 апреля CAS принял решение о восьмилетней дисквалификации Емельянова, которая завершится только 7 апреля 2025 года. Суд аннулировал все результаты спортсмена, начиная со 2 июня 2015 года. По информации издания,

Емельянов был наказан на основании данных своего биологического паспорта.

Отметим, что первый раз Емельянов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил в 2010 году и лишен золота ЧЕ-2010. В 2015 году его подозревали в употреблении эритропоэтина, и после длительных тяжб этот ходок был оправдан.

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