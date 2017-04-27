Павел Колобков: Поздравляю Марию Шарапову с возвращением на корт

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил теннисистку Марию Шарапову с возвращением на корт после 15-месячной дисквалификации.

- Поздравляю Марию с возвращением на корт. Было видно - она вышла с огромным желанием выступать, понимаю, как ей было непросто. Уверен, что ее возвращения ждали не только российские болельщики, ведь без Шараповой теннис - не теннис, - сказал Колобков ТАСС.

Напомним, что российская теннисистка переиграла итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3) в матче первого круга турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте. Во следующем матче Шарапова сыграет с другой россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее одолела польскую спортсменку Агнешку Радваньску – 6:2, 6:4.