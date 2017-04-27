Йоан Беналуан: «Лестер» – супер-команда

Французский защитник «Лестера» считает, что, хотя команда в чемпионате на 15-м месте, все у нее идет отлично.

«В прошлом сезоне команда совершила нечто невероятное. Естественно, в этом нас уже знают получше, - сказал в интервью SOFOOT.com французский защитник «Лестера» Йоан Беналуан. - Но я не считаю, что нынешний сезон такой уж неудачный. Играем вполне достойно для клуба нашего уровня. Ведь по меркам премьер-лиги мы бедняки. Делаем что в наших силах, хотя трудно играть в таком ритме – матч в три дня. Но все-таки неплохо себя показали в Лиге чемпионов, и в чемпионате мы где-то в середине таблицы. Но изначально задача команды всегда была не вылететь и в этом плане все нормально. Атмосфера в команде – отличная. Все ребята – классные, и на поле и по жизни. Один за всех и все за одного. Мы - супер-команда! Надо отдать должное и руководству, и президенту, которым удалось привести команду к результату, который никто не ожидал. Да и тренер Шекспир – Человек с большой буквы. Замечательный в общении, играешь ты или нет, чувствуешь себя нужным команде».

После 28 тура чемпионата Англии «Лестер» с 37-ю очками и одной игрой в запасе идет на 15-м месте.