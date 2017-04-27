«Ливерпуль» презентовал новую форму на сезон-2017/18 (фото)
Сегодня «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон 2017/18. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.
That feeling. When you wear the Liver Bird on your chest. Presenting the #NBFootball @LFC 17-18 Home Kit. #PureLFC pic.twitter.com/XAUwQ4GHZD— New Balance Football (@NBFootball) 27 апреля 2017 г.
Отмечается, что техническим спонсором выступает фирма New Balance, а в продажу новая экипировка поступит 19 мая.
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