«Ливерпуль» презентовал новую форму на сезон-2017/18 (фото)

Сегодня «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон 2017/18. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

That feeling. When you wear the Liver Bird on your chest. Presenting the #NBFootball @LFC 17-18 Home Kit. #PureLFC pic.twitter.com/XAUwQ4GHZD