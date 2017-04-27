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«Ливерпуль» презентовал новую форму на сезон-2017/18 (фото)

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Сегодня «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон 2017/18. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Отмечается, что техническим спонсором выступает фирма New Balance, а в продажу новая экипировка поступит 19 мая.

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