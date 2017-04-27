LG провела в киберспортивном клубе Gamerstadium турнир среду журналистов и профессиональных футболистов МФК «Спартак»

LG Electronics (LG) организовала в GamerStadium, первом киберспортивном клубе в России,киберфутбольный матч среди журналистов и профессиональных футболистов МФК Спартак, 25 апреля ставшими бронзовыми победителями высшей лиги Чемпионата России по мини-футболу.

Увлекательный турнир прошел с участием спортивного комментатора Владимира Стогниенко, который ярко рассказывал присутсвующим о происходящих на экранах OLED телевизоров LG футбольных баталиях. В результате выиграла команда Зинченко Федора (старший тренер МФК Спартак) – Артавазда Мурадяна (DTF, журналист, ведущий шоу «Еще больше минералов»).

Игра проходила на OLED телевизорах LG, которые обеспечивают потрясающе яркое изображение и палитру с миллиардом оттенков.

Почетными гостями вечера стали ведущие легендарной программы «От Винта» - Борис Репетур (псевдоним «Бонус»), Антон Зайцев (псевдоним «Гамовер»). Они представили аудитории ролики, посвященные преимуществам UltraWide мониторов LG.

Гости смогли оценить преимущества новейших UltraWide мониторов, проекторов, а также 4К UHD и OLED-телевизоров, представленных в Gamrestadium. Все эти продукты используются в игровом процессе. А за музыкальное сопровождение отвечает портативная минисистема X-Boom FH6 c разноцветной подсветкой и функцией караоке.

На стенде LG, расположенном внутри Gamer Stadium, гости смогли ознакомиться с линейкой UltraWide мониторов, во главе с флагманом линейки 34» UltraWide монитором LG 34UC79G с изогнутым экраном. Данный монитор обеспечивает максимальный обзор и раскрывает красоту графики последних игровых новинок с помощью 144 Гц частотой развертки. Эта модель разработана специально с учетом потребностей профессиональных геймеров. Для максимального удобства у монитора регулируется высота подставки и угол наклона. А чтобы провод мыши не мешал во время жарких баталий, его можно закрепить с помощью специального крючка. Для более яркого эффекта присутствия на стенде мониторы LG 34UC79G объединены в комбинацию по 3 штуки.

Кроме того, все посетители GamerStadium смогли лично опробовать в деле UltraWide мониторы LG 29UM68 и 25UM58, которые позволяют по-настоящему окунуться в происходящее на экране благодаря более широкому обзору. UltraWide мониторы, обеспечивающие четкость и динамичность изображения, дают игрокам возможность в полной мере ощутить яркие эмоции.