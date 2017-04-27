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Издание Blick включило Митрюшкина в рейтинг топ-12 игроков чемпионата Швейцарии, востребованных на трансферном рынке

Источник:  BlickКомментарии

Швейцарское издание составило список игроков чемпионата, которые будут наиболее востребованы на трансферном рынке в летнее межсезонье и вполне возможно в следующем сезоне будут играть в других чемпионатах.

В рейтинг вошел российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин. Контракт с 21-летним игроком рассчитан до 2019 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 2 миллиона евро.

«Российский голкипер помог забыть легенду «Сьона» Андриса Ванина. Митрюшкин – предмет интереса для бундеслиги и российских клубов», – пишет о российском вратаре Blick.

Митрюшкин перешел в «Сьон» зимой 2016 года из московского «Спартака» и подписал контракт по схеме  «3,5+1». До этого момента ворота «Сьона» защищал латвийский вратарь Андрис Ванин.

Добавим, что Митрюшкин в 2013 году в составе сборной России стал победителем юношеского чемпионата Европы и был признан лучшим игроком турнира.

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