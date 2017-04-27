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Майк Ландин подписал контракт с финским «Йокеритом»

Источник:  ХК «Йокерит»Комментарии

Американский защитник Майк Ландин подписал контракт с финским «Йокеритом». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Последний сезон Ландин провел в составе швейцарского клуба «Биль», сыграв 45 матчей и набрав 15 (2+13) очков.

Ранее защитник выступал за казахский «Барыс» и провел в КХЛ в общей сложности 173 встречи, набрав 96 (22+74) очка. Также Ландин выступал за «Тампу Бэй», «Миннесоту» и «Оттаву», набрав в 252 играх НХЛ 36 (4+ 32) очков.

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