Майк Ландин подписал контракт с финским «Йокеритом»
Американский защитник Майк Ландин подписал контракт с финским «Йокеритом». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Uudella #Jokerit-pakilla riittää nälkää. Lue miehen tuoreet kommentit siirrosta täältä: https://t.co/ERVqohgEvQ #KHLfi pic.twitter.com/sAeb1rnGPs— Helsingin Jokerit (@jokerithc) 27 апреля 2017 г.
Последний сезон Ландин провел в составе швейцарского клуба «Биль», сыграв 45 матчей и набрав 15 (2+13) очков.
Ранее защитник выступал за казахский «Барыс» и провел в КХЛ в общей сложности 173 встречи, набрав 96 (22+74) очка. Также Ландин выступал за «Тампу Бэй», «Миннесоту» и «Оттаву», набрав в 252 играх НХЛ 36 (4+ 32) очков.
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