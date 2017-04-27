Олег Долматов: Если Дзагоев не сыграет со «Спартаком», это будет серьезной потерей для ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура чемпионата России между армейским клубом и «Спартаком».

- ЦСКА будет биться до конца в борьбе за золотые медали, до последнего матча. Все может быть, и мы это уже видели. В жизни всякое случается. Что касается матча с «Локомотивом», то армейцы просто великолепно сыграли! Смотришь такой матч, и время пролетает в один миг. ЦСКА оставил «Локомотив» без шансов, кроме штрафных. У железнодорожников не было ни одного подхода голевого.

Если Дзагоев не сыграет со «Спартаком», это будет серьезной потерей для ЦСКА. Но армейцы смогут заменить его. Ранее им уже удавалось это сделать. Сомневаться в настрое ЦСКА в дерби не приходится. Если армейцы покажут ту же игру, что и с «Локомотивом», ту же надежность в обороне, надеюсь, они добьются положительного результата в матче со «Спартаком, - передает слова Долматова «Р-Спорт».

Напомним, что матч ЦСКА - «Спартак» пройдет 30 апреля на поле стадиона «ВЭБ Арена». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.