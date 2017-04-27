В Петербурге завершился этап первенства России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта
В Санкт-Петербурге завершился первый этап Всероссийского первенства по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта и Кубка FlyStation-2017.
Спортсмены сразились в 6 дисциплинах. Соревнования по еще двум дисциплинам состоятся 13 и 14 мая.
Напомним, первенство России является отборочным этапом на чемпионат мира, который пройдет в Канаде с 18 по 22 октября.
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