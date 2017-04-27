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Медведев поручил обеспечить сопровождение ГИБДД для участников Кубка конфедераций

Источник:  Официальный интернет-портал правовой информацииКомментарии

Как сообщает официальный сайт правовой информации, премьер-министр России Димитрий Медведев распорядился обеспечить сопровождение машинами ГИБДД для транспорта участников Кубка конфедераций по футболу на период с 7 июня по 10 июля 2017 года.

«В целях обеспечения подготовки и проведения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи Кубка конфедераций 2017 года МВД России в период с 7 июня по 10 июля 2017 года осуществлять сопровождение транспортных средств, в которых следуют президент ФИФА, генеральный секретарь ФИФА, члены национальных спортивных сборных команд, получившие право на участие в Кубке конфедераций, спортивные судьи и официальные лица, уполномоченные ФИФА осуществлять контроль за проведением матчей, автомобилями ГИБДД МВД РФ на основании заявок, подаваемых АНО «Организационный комитет «Россия-2018» в порядке, установленном МВД России», – говорится в документе.

Напомним, турнир состоится с 17 июня по 2 июля на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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