Джеймс Муллиган: Российские легкоатлеты не имеют права выступать в командном чемпионате Европы
Российские спортмены не получат право выступить на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет во французском Лилле. Об этом сообщил глава по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Джеймс Муллиган.
- В Лилле будут бороться за награды 11 сборных. Российские легкоатлеты не имеют права выступать на этом турнире под своим флагом. Они не могут быть заявлены и как нейтральная команда, - передает слова Муллигана ТАСС.
Напомним, в декабре 2014 года Степанов и его жена Юлия были информаторами фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую комиссию, по итогам работы которой IAAF приостановила членство ВФЛА.
Добавим, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом. Допуск уже получили несколько российских легкоатлетов, в числе которых Мария Кучина, Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.