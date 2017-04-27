Турецкий клуб намерен приобрести Феллайни

Как сообщает Goal со ссылкой на Milliyet, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни может перебраться в чемпионат Турции.

Согласно источнику, на игрока сборной Бельгии претендует «Трабзонспор», который в этом году отмечает свое 50-летие.

Отмечается, что в связи с этим событием клуб собирается пригласить несколько звездных игроков. В этот список вошел хавбек «красных дьяволов», который минувшей зимой был близок к переезду в чемпионат Китая.

На данный момент в активе 29-летнего футболиста 42 матча, 3 гола и одна голевая передача. Портал Transfermarkt.de оценивает бельгийца в 12 млн евро, а его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2018 года.