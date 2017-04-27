Для World of Tanks вышло масштабное обновление 9.18

Компания Wargaming выпустила для World of Tanks обновление 9.18, которое внесло в игру фундаментальные изменения.



Разработчики представили новый шаблонный балансировщик, внесли комплексные изменения в геймплей артиллерии и пересмотрели ветки лёгких танков, продлив их до X уровня.



Улучшенный балансировщик подбирает команды, основываясь на наборе серверных алгоритмов — или шаблонов, — так что обе стороны получают равное количество машин вверху, в середине и внизу списка. Кроме того, он ограничивает количество САУ на команду до трёх и значительно снижает вероятность повторного выпадения карт в течение игровой сессии. Все эти новые правила призваны сделать игровой процесс более захватывающим и непредсказуемым, а также увеличить влияние каждого игрока на ход сражения.



Новая механика оглушения превращает САУ в класс дистанционной поддержки. Теперь артиллерия может ухудшать тактико-технические характеристики вражеских танков, например время перезарядки. САУ больше не наносят критический урон, зато они играют в тесной связке с остальной командой, задавая направление атаки и поддерживая союзников издалека.



Ветки лёгких танков продлены до X уровня, что совпало с введением для них стандартных уровней боёв (±2). Новые танки появились у пяти наций: США, Германии, Франции, СССР и Китая, а существующая техника получила ряд изменений для соответствия новым уровням боёв.



«9.18 — одно из самых значительных обновлений за всю историю игры, как по важности проблем, которые оно должно решить, так и по объёму глобальных изменений. Для команды это была масштабная задача. Мы благодарны игрокам, которые своими отзывами помогали нам улучшить геймплей. Мы продолжим и дальше вносить изменения, которые значительно улучшат игру», — сказал Тейн Лиман, продуктовый директор World of Tanks.