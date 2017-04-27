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Виталий Мутко: Bild не футбол нужен. Пусть бойкотируют, если хотят

Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение немецкого издания Bild бойкотировать Кубок конфедераций.

- Пусть бойкотируют, если хотят. Им не футбол нужен. То политики кричат, что бойкотируют, то газеты. Это обычная атака на Россию. У нас все условия созданы, блестящие пресс-центры, везде довезем, для прессы специальные места. Мы с душой делаем чемпионат, - передает слова Мутко «Интерфакс».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира-2018 начнется 14 июня и завершится 15 июля.

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