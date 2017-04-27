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Легкоатлеты РФ не могут быть заявлены как нейтральная команда

Источник:  ТАССКомментарии

Глава по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Джеймс Муллиган заявил, что российские легкоатлеты не получат право выступить на командном чемпионате Европы во французском Лилле.

«В Лилле будут бороться за награды 11 сборных. Российские легкоатлеты не имеют права выступать на этом турнире под своим флагом. Они не могут быть заявлены и как нейтральная команда», – цитирует Муллигана ТАСС.

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

Отметим, что кмандный чемпионат Европы пройдет с 24 по 25 июня.


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