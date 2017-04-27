Рашит Давыдов: С первых минут матч со шведами начнет Василевский
Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал, что в матче со шведами основным вратарем будет голкипер клуба «Тампы Бэй» Андрей Василевский.
- С первых минут начнет Василевский, вторым вратарем заявлен (Илья) Сорокин, - приводит слова Давыдова «Р-Спорт».
Напомним, что сборная России в четверг матчем с командой Швеции стартует на заключительном этапе Евротура. Игра пройдет на арене «Ховет» и начнется в 19.30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
27 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция
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