Семин может быть дисквалифицирован на срок до трех матчей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что спортивная организация рассмотрит выход главного тренера «Локомотива» Юрия Семина за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче против ЦСКА и может дисквалифицировать специалиста за неоднократное нарушение Дисциплинарного регламента РФС на срок до трех матчей.

Накануне команды встречались в рамках 25-го тура РФПЛ. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 4:0.

«Из шести прошедших матчей замечания только по трем. По матчу ЦСКА – «Локомотив» болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. У «Локомотива» главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи», – сказал Григорьянц, слова которого приводит ТАСС.

«В матче «Спартак» – «Урал» болельщики красно-белых использовали пиротехнику, а также скандировали ненормативную лексику. В матче «Арсенал» – «Крылья Советов» дисциплинарное дело только в отношении болельщиков тульского клуба. Они скандировали ненормативную лексику, вывесили несогласованный баннер, а также будут рассмотрены неправомерные действия болельщиков, сидевших на оградительном заборе», – отметил глава КДК РФС.