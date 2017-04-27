Денис Смолдарев: Было бы круто, если бы в ACB ввели правила Pride

Эстонский боец смешанного стиля Денис Смолдарев, выступающий в тяжелой весовой категории в лиге ACB заявил, что было бы не плохо, если бы в промоушене ввели правила организации Pride.

«Да и вообще я бы на месте руководства ACB принял такие же правила, как в Pride, а не гнался бы за международными стандартами. Лучше ужесточить правила, чтобы все время были жёсткие и зрелищные поединки. За желтую карточку за пассивность у бойцов снимали 10% гонорара. Такое правило нужно ввести, если люди хотят зрелищности. Должны быть Не только бонусы за лучший нокаут и болевой, но и ещё мотивация людей двигаться вперёд в том плане, что гарантированная сумма может подгореть процентов на 10-20. И тогда все будут стараться, драться. Таким образом сможем вернуть зрелищность.Также добивать людей ногами: потому что немного не честно драться в клетке например с борцами сильными, ниже тебя ростом, которым очень легко доминировать за счёт борьбы. Лучший выход для этого - это добивание лежачего ногами по голове. Это, мне кажется, очень украсит лигу АСВ», - сказал Смолдарев.

Напомним, что свой следующий бой Денис проведет против Арсена Абдулкеримова на турнире АСВ 61.