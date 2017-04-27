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Рашит Давыдов: В этом году акклиматизация Василевского прошла сложнее

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал о том, как проходит акклиматизация голкипера российской команды Андрея Василевского.

- В этом году акклиматизация Василевского, по его словам, прошла сложнее, чем в предыдущие годы. Возможно, это связано с тем, что раньше он возвращался в Россию в отпуск, а теперь – сразу в сборную. Поэтому ему, естественно, сложнее. Тем не менее, он втягивается. С каждой тренировкой он выглядит все лучше и лучше, набирает обороты. Сегодня будет хороший тест, серьезный соперник. Илья (Сорокин) тоже находится в хорошем тонусе, провел несколько матчей за олимпийскую сборную. Он хорошо сыграл, находится в отличном состоянии, - приводит слова Давыдова «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России в четверг матчем с командой Швеции стартует на заключительном этапе Евротура. Игра пройдет на арене «Ховет» и начнется в 19.30 по московскому времени.

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