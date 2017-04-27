Чемпион ОИ-2016 Чакветадзе возглавит сборную России чемпионате Европы

Пресс-атташе Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян сообщил, что победитель ОИ-2016 года в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе Давит Чакветадзе возглавит сборную России на предстоящем чемпионате Европы в Сербии.

«Сборную России на чемпионате Европы возглавит олимпийский чемпион 2016 года Давит Чакветадзе, который выступит в весовой категории до 85 килограммов, - сказал по телефону Аванян. - Тренерский штаб команды также включил в состав бронзового призера Олимпиады-2012 Мингияна Семенова (до 59 кг), чемпионов мира различных лет Чингиза Лабазанова (до 75 кг) и Никиту Мельникова (до 98 кг), бронзового призера чемпионата мира-2015 Артема Суркова (до 66 кг), а также Абуязида Манцигова (до 71 кг), Адлана Акиева (до 80 кг) и Виталия Щура (до 130 кг)», – приводит слова Аваняна агентство «Р-Спорт».

Отметим, что чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет в городе Нови-Сад 2-7 мая. Чакветадзе на Играх-2016 завоевал золотую медаль в весовой категории до 85 кг.