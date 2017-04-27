Эмери и Жардим претендуют на звание лучшего тренера в чемпионате Франции
Как сообщает официальный сайт союза профессиональных футболистов Франции, названы имена тренеров, претендующих на звание лучшего наставника в Лиге 1 по итогам сезона 2016/17.
Отмечается, что в список вошли Леонарду Жардим («Монако»), Унаи Эмери («ПСЖ»), а также наставник «Ниццы» Люсьен Фавр и главный тренер «Бордо» Жослен Гурвеннек.
Tacticiens 📝— Ligue 1 (@Ligue1) 27 апреля 2017 г.
Découvrez les meilleurs entraîneurs de @Ligue1 de la saison !#TropheesUNFP #CeremonieDuFootball pic.twitter.com/GnNlyDEUu2
На данный момент лидером чемпионата страны является «Монако». На второй строчке расположился «ПСЖ», а замыкает тройку «Ницца». На четвертой позиции расположился «Бордо».
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