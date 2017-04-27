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Эмери и Жардим претендуют на звание лучшего тренера в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает официальный сайт союза профессиональных футболистов Франции, названы имена тренеров, претендующих на звание лучшего наставника в Лиге 1 по итогам сезона 2016/17.

Отмечается, что в список вошли Леонарду Жардим («Монако»), Унаи Эмери («ПСЖ»), а также наставник «Ниццы» Люсьен Фавр и главный тренер «Бордо» Жослен Гурвеннек.

На данный момент лидером чемпионата страны является «Монако». На второй строчке расположился «ПСЖ», а замыкает тройку «Ницца». На четвертой позиции расположился «Бордо».

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