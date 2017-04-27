Эмери и Жардим претендуют на звание лучшего тренера в чемпионате Франции

читайте также

«Монако» хочет заменить Мбаппе форвардом «Барселоны» Как сообщает Газета.ru со ссылкой на France Football, форвард «Барселоны» Пако Алькасер может перебраться в чемпионат Франции.

Зидан проявляет интерес к форварду «Монако» Мбаппе Форвард «Монако» Килиан Мбаппе может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на L'Equipe.

Кавани продлил контракт с «ПСЖ» до 2020 года Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Агент Пасторе: Хавьер покажет зрелищную игру, если вернется в серию А, но его уход из «ПСЖ» сейчас невозможен Футбольный агент Марсело Симонян, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе, исключил уход своего клиента.

«Монако» требует у «Манчестер Сити» 130 миллионов евро за Мбаппе «Манчестер Сити» хотел бы приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Монегаски требуют за игрока большие деньги.

Обамеянг встречался с представителями «ПСЖ» Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

«Манчестер Юнайтед» может приобрести Бернарду Силву за 50 миллионов евро Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Лион» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может вернуться в чемпионат Франции.

Матюиди, которым ранее интересовался «МЮ», не исключает ухода из «ПСЖ» Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди прокомментировал информацию о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Монако» обыграл «Лион» и продолжает лидировать в чемпионате Франции Матч 34-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монако».

Лига 1. 34-й тур. «Тулуза» и «Ницца» сыграли вничью, «Лион» - «Монако» и другие матчи Все матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».

«Тулуза» и «Ницца» сыграли вничью в матче 34-го тура лиги 1 В матче 34-го тура чемпионата Франции «Тулуза» на своем поле сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).

Вадим Васильев: Бернарду Силва, Мбаппе и Лемар решили остаться в «Монако» Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что лидеры команды не перейдут в другие клубы в зимнее трансферное окно.

Большая команда карликовой страны. Пять причин успеха коллектива из Монако Продолжаем публиковать материалы, подготовленные учащимися Школы спортивного журналиста «Советского спорта».

«ПСЖ» на своем поле переиграл «Монпелье» и вышел в лидеры чемпионата Франции Футболисты «ПСЖ» на своем поле переиграли «Монпелье» в матче 34-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

«Барселона» и «Челси» поборются за Верратти Интерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.

«ПСЖ» готов отдать 80-90 миллионов евро за Мбаппе «ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиан Мбаппе. Ранее он был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Леонарду Жардим: У «Ювентуса» лучшая защита в Европе Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой монегаскам предстоит сыграть два матча с «Ювентусом».

«Манчестер Юнайтед» предлагает «ПСЖ» 70 млн евро за Маркиньоса Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньосу.