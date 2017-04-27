Егор «Ark» Жаботинский покинул Comanche
Егор «Ark» Жаботинский покинул состав Comanche по Dota 2.
Жаботинский выступал за Comanche с января 2017 года.
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Егор «Ark» Жаботинский покинул состав Comanche по Dota 2.
Жаботинский выступал за Comanche с января 2017 года.