Invictus Gaming вышла в четвертьфинал The Kiev Major

Китайская команда Invictus Gaming прошла в четвертьфинал турнира The Kiev Major.



В 1/8 финала китайцы обыграли греческую пятерку mousesports со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с победителем пары Team Liquid - NewBee.



Игроки mousesports заняли 9-16 место и получат 62 500 долларов.



Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.