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Invictus Gaming вышла в четвертьфинал The Kiev Major

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Китайская команда Invictus Gaming прошла в четвертьфинал турнира The Kiev Major.

В 1/8 финала китайцы обыграли греческую пятерку mousesports со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с победителем пары Team Liquid - NewBee.

Игроки mousesports заняли 9-16 место и получат 62 500 долларов.

Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.

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