Александр Бубнов: «Амкар» и «Краснодар» сыграют вничью 1:1
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 25-го тура РФПЛ, в которой «Амкар» примет «Краснодар».
– Еще одна загадка тура. «Краснодар» мощнее выглядит с точки зрения организации игры в атаке, но не столь убедителен на выезде, а «Амкар» на своем поле пропускает минимум мячей. Сомневался между ничьей и победой гостей, но остановлюсь все же на первом варианте. Прогноз – 1:1, – сказал Бубнов.
Игра начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
27 апреля 17:00, Звезда, Текстовая трансляция
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