Экс-футболист «Ньюкасла» Марво арестован по делу о финансовых махинациях

Как сообщает журналист Daily Mail Крэйг Хоуп, экс-полузащитник «Ньюкасла» Сильвен Марво, который ныне выступает за «Лорьян», арестован в рамках дела о финансовом мошенничестве в английском клубе.

Ранее стало известно, что по делу о финансовых махинациях в «Ньюкасле» арестован управляющий директор клуба Ли Чарнли и еще несколько человек. Офицеры Британского налогового управления провели обыски в Англии и Франции, в ходе которых были изъяты документы финансовой отчетности и компьютеры.

«Ньюкасл» выступает во втором по значимости английском дивизионе, но за два тура до конца чемпионата обеспечил себе выход в премьер-лигу.