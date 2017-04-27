Андрей Будогосский: Безбородов – достойный кандидат на обслуживание матча ЦСКА – «Спартак»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение арбитра из Петербурга Владислава Безбородова на центральную встречу 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
Игра на стадионе армейского клуба пройдет 30 апреля.
«Безбородов - достойная кандидатура на этот матч, он находится в первой группе судей УЕФА, поэтому это назначение вполне логичное. У нас нет абсолютно никаких сомнений в квалификации Безбородова», - цитирует Будогосского «Р-Спорт».
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