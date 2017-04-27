Виталий Кличко: Если Владимир будет сфокусирован в бою, у Джошуа нет шансов

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего брата – Владимира Кличко с Энтони Джошуа.

Напомним, представитель Украины сразится с боксером из Великобритании 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.

«Никто не идеален. У всех есть свои сильные и слабые стороны. Слабость моего брата – концентрация. Он не был на 100% сфокусированным в бою с Тайсоном Фьюри, поэтому он проиграл, и он это знает. Сейчас он очень хорошо готовится к предстоящему бою. Я никогда не видел своего брата столь сконцентрированным по ходу подготовки.

Я знаю, что у Владимира отличная техника, отличные кондиции и скорость. И самое главное в спорте и жизни – опыт, и у него большой опыт в качестве чемпиона. Если Владимир будет сфокусирован в бою, у Джошуа нет шансов. Я более чем уверен, что в течение 10 раундов Владимир нокаутирует Джошуа», – приводит слова Виталия Кличко BoxingScene.