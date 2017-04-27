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IAAF разрешила атлетам РФ 15-16 лет соревноваться без дополнительного тестирования

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о том, что российские легкоатлеты, которым уже исполнилось 15-16 лет, могут принимать участие в международных стартах без дополнительного тестирования.

- Мы получили сегодня ночью ответ от IAAF, что наши атлеты, которым уже исполнилось 15-16 лет, могут принимать участие в международных стартах без дополнительного тестирования. Это большой плюс и определенный прогресс, - передает слова Шляхтина «Р-Спорт».

Напомним, IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.

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