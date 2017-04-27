IAAF разрешила атлетам РФ 15-16 лет соревноваться без дополнительного тестирования
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о том, что российские легкоатлеты, которым уже исполнилось 15-16 лет, могут принимать участие в международных стартах без дополнительного тестирования.
- Мы получили сегодня ночью ответ от IAAF, что наши атлеты, которым уже исполнилось 15-16 лет, могут принимать участие в международных стартах без дополнительного тестирования. Это большой плюс и определенный прогресс, - передает слова Шляхтина «Р-Спорт».
Напомним,
IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила
ВФЛА и российских легкоатлетов от
международных стартов после обвинений
России в многочисленных нарушениях
антидопинговых правил со стороны
комиссии Всемирного антидопингового
агентства. На данный момент россияне
имеют возможность подачи индивидуальных
заявок в IAAF на участие в международных
турнирах под нейтральным флагом.