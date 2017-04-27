Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм3 : 5Эдмонтон
Футбол  Амкар- : -Краснодар
Хоккей  Швеция- : -Россия
Теннис  Шарапова- : -Макарова
Футбол  Анжи- : -Томь
Футбол  Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Глава комитета бундестага призвала не допустить Россию к участию в ОИ-2018

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг считает, что Россию из-за допинговой проблемы нельзя допускать к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«Я полагаю, необходимо дать понять, что при таких условиях российская сборная не может принимать участие в Олимпийских играх в начале 2018 года», - сказала она.

Напомним, в прошлом году независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена по итогам расследования заявила о существовании в РФ государственной системы для манипуляций с допинг-пробами спортсменов. В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу WADA.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Губерниев: Шипулин выиграет личное золото в ПхенчханеДмитрий Губерниев: Шипулин выиграет личное золото в ПхенчханеДмитрий Губерниев дал большое интервью «Советскому спорту». Разговор получился обстоятельным.Алексей Яшин: Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду? Но это не конец света (видео)Алексей Яшин: Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду? Но это не конец света (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у знаменитого форварда, серебряного призера Олимпиады в Нагано Алексея Яшина.Владислав Третьяк: Сборная России поедет в Корею за две недели до ОлимпиадыПрезидент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, как сборная России будет готовиться к олимпийскому турниру в Пхенчхане.Дом высокой культуры быта. Корея готова к проведению зимних Олимпийских игрДом высокой культуры быта. Корея готова к проведению зимних Олимпийских игрНаш обозреватель делится своими впечатлениями от поездки в Корею.Вице-президент ПКР: Отказ в участии в отборе к Пхенчхану может быть снять, когда отборочных соревнований уже не будетВице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин рассказал о переговорах с Международным паралимпийским комитетом (МПК) об участии российских спортсменов в отборочных соревнованиях перед Играми в Пхенчхане.На сайте «Советского спорта» открылся раздел, посвященный Олимпийским играм 2018 годаЗа десять месяцев до старта Олимпийских игр в Пхенчхане в меню сайта «Советского спорта» появилась новая кнопка «ОИ–2024».«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМ«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМСеребряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух выступил экспертом «Советского спорта», проанализировав выступление наших фигуристов на ЧМ.Рене Фазель: Изменения позиции НХЛ в вопросе участия в ОИ стоит ожидать после окончания Кубка СтэнлиПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил надежду, что ситуация с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года может разрешиться после Кубка Стэнли.Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Президент ФХР и лучший хоккеист XX века дал интервью обозревателю «Советского спорта».Агент Дацюка: Слухи, что Павел завершит карьеру – абсолютная ложьАгент Дэн Милстейн, представляющий интересы нападающего СКА Павла Дацюка, опроверг информацию, что его клиент завершит карьеру из-за проблем с ногой.«Шестеркин думал: «е-мое, что это было?» Уникальные истории главного по вратарям«Шестеркин думал: «е-мое, что это было?» Уникальные истории главного по вратарямПочему Коскинен перестал сходить с ума, чему ошибки финна должны научить Шестеркина и чем ближайший чемпионат мира идеален для Василевского.Валерий Каменский: Ради Олимпиады можно пожертвовать парой сезонов КХЛВице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о конкуренции в лиге и создании в СКА базового клуба сборной России.Экономика спорта: сколько будут стоить билеты на Олимпиаду?Экономика спорта: сколько будут стоить билеты на Олимпиаду?Задумываетесь, не поехать ли поболеть уже менее чем через год на Олимпиаду в Пченхчане?Александр Касперович: Перед сборной России поставлена задача завоевать пять медалей на ОИ-2018Главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович рассказал о задачах команды на Олимпиаде-2018.«Цель – Олимпиада. Неважно, будет ли там НХЛ». Самый уверенный вратарь КХЛ«Цель – Олимпиада. Неважно, будет ли там НХЛ». Самый уверенный вратарь КХЛФинский вратарь СКА Микко Коскинен не поедет на чемпионат мира, но будет бороться за место в составе сборной на Олимпийских играх.Игорь Левитин: Сборная России должна попасть в тройку лучших на трех следующих ОлимпиадахПомощник президента России, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин объявил о задачах, которые будут стоять перед сборной России на ближайших Олимпийских играх.Вадим Шипачев: Попробовать себя в НХЛ или сыграть на Олимпиаде? Это надо обдуматьНападающий СКА Вадим Шипачев поделился мнением о возможном переходе в клуб НХЛ.Геннадий Тимченко: СКА ведет переговоры с Сергеем КалининымПрезидент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением об участии хоккеистов петербургского клуба на Олимпиаде в Пхенчхане, а также рассказал о переговорах с нападающим «Торонто» Сергеем Калининым.Владислав Третьяк: Не представляю ситуацию, при которой звезды НХЛ поедут на Игры, вопреки позиции лигиПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сомневается в том, что отдельные звезды НХЛ смогут принять участие в олимпийском турнире 2018 года.«Виктор Ан – настоящий гроссмейстер». Глава СКР – о результатах сезона«Виктор Ан – настоящий гроссмейстер». Глава СКР – о результатах сезонаПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов – о прошедшем сезоне в шорт-треке, прогрессе Виктора Ана и планах на Олимпийские игры.
Бокс
Виталий Кличко: Если Владимир будет сфокусирован в бою, у Джошуа нет шансов
Футбол
Андрей Будогосский: Безбородов – достойный кандидат на обслуживание матча ЦСКА – «Спартак»
Футбол
Экс-футболист «Ньюкасла» Марво арестован по делу о финансовых махинациях
Футбол
Александр Бубнов: «Амкар» и «Краснодар» сыграют вничью 1:1
все новости
ОИ-2018
ОИ-2018