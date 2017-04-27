Бернд Бенте: Кличко в бою с Джошуа докажет, что поражение от Фьюри – случайность

Управляющий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте дал комментарий перед боем Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, вспомнив поражение украинца от Тайсона Фьюри.

«Это сложно объяснить. Он бросил, не знаю, наверное, 20 ударов за весь бой. Сейчас Владимир хочет доказать всем, что это – случайность, всего лишь один неудачный вечер. Он хочет показать всем настоящего Кличко. Уверен, что это произойдет в субботу. Владимир – в фантастической форме. Впрочем, он всегда в отличном тонусе, он – настоящий спортсмен, который живет спортом. В субботу он покажет всему миру настоящего Владимира Кличко», – цитирует Бенте Sky Sports.

Напомним, представитель Украины сразится с боксером из Великобритании 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.