Ведран Чорлука: Выше голову, парни!

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука призвал команду и ее болельщиков не предаваться унынию после крупного поражения от ЦСКА (0:4) в 25-м туре чемпионата России.

Сам хорватский защитник не принял участие во встрече из-за травмы.

«Когда-то мы выиграем, когда-то мы проиграем, но даже хоть это и сложно, мы в этом вместе! Выше голову, парни!» - написал Чорлука в твиттере.