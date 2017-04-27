Ведран Чорлука: Выше голову, парни!
Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука призвал команду и ее болельщиков не предаваться унынию после крупного поражения от ЦСКА (0:4) в 25-м туре чемпионата России.
Сам хорватский защитник не принял участие во встрече из-за травмы.
«Когда-то мы выиграем, когда-то мы проиграем, но даже хоть это и сложно, мы в этом вместе! Выше голову, парни!» - написал Чорлука в твиттере.
Когда-то мы выиграем, когда-то мы проиграем, но даже хоть это и сложно, мы в этом вместе!!! Выше голову, парни!!! ❤️💚 #loko #тольколоко pic.twitter.com/mEezYYKDDx— Vedran Ćorluka (@CorlukaV05_14) 27 апреля 2017 г.
Матч
Голы
Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция