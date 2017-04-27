Максим Цветков: Думаю, ЦСКА опередит «Зенит», но разочарован, что «Спартак» оторвался

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков оценил выступление ЦСКА в текущем сезоне РФПЛ.

- Я думаю, ЦСКА опередит «Зенит», но очень разочарован, что «Спартак» оторвался от ЦСКА на такое количество очков. Мне кажется, сложно будет навязать им борьбу, - цитируют Цветкова «Известия».

После 25 туров «Спартак», набрав 57 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА отстает от красно-белых на семь очков. Третье место в турнирной таблице РФПЛ занимает «Зенит», отстающий от лидера на восемь очков.

В следующем туре 30 апреля армейцы на своем поле сыграют против команды Массимо Карреры. Днем позже «Зенит» сыграет в гостях с «Томью».