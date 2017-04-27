Валерий Минько: Надо обыгрывать «Спартак» на своей арене и попортить ему нервы

Олег Долматов: Если Дзагоев не сыграет со «Спартаком», это будет серьезной потерей для ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура чемпионата России между армейским клубом и «Спартаком».