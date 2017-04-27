Валерий Минько: Надо обыгрывать «Спартак» на своей арене и попортить ему нервы
Бывший защитник московского ЦСКА Валерий Минько высказался о предстоящем матче армейцев против «Спартака» в 26-м туре РФПЛ.
«Конечно, надо обыгрывать «Спартак» на своей арене и попортить ему нервы. Пока есть хоть какие-то шансы догнать соперника, то надо попытаться. Бороться нужно всегда», – цитирует Минько агентство «Р-Спорт».
Напомним, игра между командами состоится 30 апреля на домашней арене армейцев.
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