В пул РУСАДА включено 79 российских легкоатлетов

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова сообщила, что в пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) включено 79 российских легкоатлетов.

«У нас в пуле РУСАДА 79 спортсменов, в международном - 65, - цитирует Иконникову ТАСС. - Те, кто регулярно по заказу тестирующей организации проходит тестирование. Помимо этого, те, кто принимают участие в сборах, также проходят тестирование, внесоревновательный контроль».

Напомним, лицензия РУСАДА была отозвана осенью 2015 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за несоответствия кодексу организации. Российские спортсмены из-за приостановления лицензии РУСАДА в 2016 году проверялись специалистами Британского антидопингового агентства (UKAD), которое сделало порядка трех тысяч тестов. В 2017 году число допинг-тестов российских спортсменов будет увеличено до 6 тысяч.





