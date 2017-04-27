Алексей Стрепетов: В матче «Оренбурга» и «Зенита» мы увидели совершенно равные команды

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча петербуржцев против «Оренбурга» (1:0).

– Уже который тур «Зенит» не может найти свою игру. Были какие-то проблески, но, в целом, игра остается невзрачной. Бывает, что команда играет не очень ярко, но на результат. Про «Зенит» такого сказать нельзя. В матче с «Оренбургом» мы увидели совершенно равные команды. Но у «Оренбурга» было желание и заряженность на борьбу, а за что с такой игрой может бороться «Зенит», не понятно.

– Пенальти на Жиркове был?

– У судьи было желание поставить пенальти, он его и поставил. Эпизод был 50 на 50, поэтому будем придерживаться мнения, что судья всегда прав, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Гонка продолжается: на спартаковский рикошет «Зенит» ответил пенальти

Напомним, «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0, единственный гол на 17-й минуте забил Жулиано, реализовав пенальти.

После этого матча петербуржцы имеют 49 очков и поднялись на второе место, у ЦСКА матч в запасе. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.

Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».